1 848 квартир построили в Липецкой области с января по март 2023 года

В Липецкой области за три месяца построили новые дома общей площадью в 234 тысячи квадратов Фото: Алина ПАЛАГИНА

С января по март 2023 года в Липецкой области построили 1 848 квартир общей площадью в 234 тысячи квадратов. Это на 55% больше, чем в прошлом году.

Большую часть жилья липчане соорудили на собственные деньги. Всего – 177 тысяч квадратов, что на 28% превышает уровень января-марта 2022 года. В городах новых построек оказалось меньше, чем в селах. Около 131 тысячи квадратов возвели в сельской местности, а в городской – 103. В основном строили в областном центре, Липецком, Грязинском и Добровском районе.

По данным Липецкстата, жители региона за три месяца потратили на возведение домов около 14 миллиардов рублей. Объем строительных работ уменьшился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Напомним, за три месяца липчане заплатили за продукты, напитки и табак 38 миллиардов рубелей.