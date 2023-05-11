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НовостиОбщество11 мая 2023 11:22

В селе Куликово Липецкой области пробурили новую скважину и проложили 3 км водопровода

В Усманском районе обновляют сети водоснабжения
Алина ПАЛАГИНА
В Усманском районе протянули три из пяти километров труб водопровода

В Усманском районе протянули три из пяти километров труб водопровода

Фото: Управление ЖКХ Липецкой области

В Усманском районе Липецкой области обновляют сети водоснабжения. В селе Куликово строительные работы развернули в конце февраля. За три месяца специалисты пробурили одну из скважин и проложили три километра водопровода.

Эксперты проверили воду в лаборатории. К ее качеству нет никаких претензий, сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ. Рабочим еще предстоит протянуть оставшиеся два километра труб и сделать вторую скважину. После этого питьевая вода появится в домах 1300 жителей села.

Всего на модернизацию водоснабжения в регионе потратят 795 миллионов рублей. Деньги выделили из областной и федеральной казны.

Напомним, с января по март в Липецкой области построили 1 848 квартир. Большую часть домов жители региона возвели на собственные деньги.