Ярмарки с продуктами пройдут в Липецке 18-19 и 25 мая

18-19 мая в Липецке на Ангарской пройдет продуктовая ярмарка Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этом месяце в Липецке пройдут несколько ярмарок. 18-19 мая горожан приглашают за продуктами на улицу Ангарская, 3. Также торговые площадки выставят 25 мая на площади Константиновой, 3 в районе Свободного Сокола.

26 мая торговцы приедут в Добринский район. Рынок поставят на улице Садовая в селе Талицкий Чамлык. Все площадки будут работать с восьми утра до двух дня, сообщает пресс-служба регионального управления потребительского рынка и ценовой политики.

Напомним, 12 и 13 мая в областном центре у ОЦКНТ липчане смогут купить саженцы, рассаду и продукты. Цветы и молодые деревья привезут из питомников Липецкой и Тамбовской областей и Краснодарского края. Горожан будут ждать на ярмарке с восьми утра до двух дня.