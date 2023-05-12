Бойцам СВО и их родственникам стоматологи бесплатно вставили зубные имплантаты в Липецке

В Липецке стоматологи провели бесплатные операции для бойцов и родственников погибших в СВО Фото: Архив "КП"

В Липецке местные и московские стоматологи бесплатно вставили зубные и челюстные имплантаты бойцам спецоперации и их родственникам. За 10 и 11 мая врачи сделали четыре операции – двум военнослужащим, маме и вдове погибших участников СВО.

Хирурги осмотрели 50 пациентов в области и определили, кому в первую очередь необходима процедура. Обычно у врачей уходит максимум три дня, чтобы привести зубы в порядок.

В регионе планируют проводить такие операции для бойцов регулярно, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области. На данный момент бесплатную стоматологическую помощь оказывают в рамках акции благотворительного медицинского фонда.

Напомним, под Липецком матери погибшего участника СВО Алексея Касаткина вручили орден Мужества. Военнослужащий погиб 25 апреля.