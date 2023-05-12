Под Липецком матери погибшего в СВО Алексея Касаткина вручили Орден Мужества

Фото из телеграм-канала главы администрации Становлянского района Сергея Никитина Фото: с сайта

В Липецкой области матери погибшего в СВО бойца вручили Орден Мужества. Алексей Касаткин – уроженец поселка Широкий Становлянского района. 33-летний мужчина погиб 25 апреля, выполняя боевое задание.

- Он настоящий патриот своей Родины, до последнего оставался верен присяге, проявил настоящее мужество, отвагу и самоотверженность, - написал в своем телеграм-канале глава администрации Становлянского района Сергей Никитин. - Мы всегда будем помнить имена героев, отдавших свои жизни, защищая будущее нашей страны.

Алексея Касаткина похоронили на кладбище в деревне Александровка. Напомним, что 22 апреля не стало Евгения Трошина из села Толстая Дубрава Становлянского района. Его также представили к Ордену Мужества посмертно.