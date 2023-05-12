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НовостиПроисшествия12 мая 2023 9:04

Водитель ВАЗа пересек сплошную и врезался в «Форд» в селе под Липецком

Нарушителю грозит штраф или лишение прав
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В селе Хрущевка под Липецком столкнулись ВАЗ и Форд

В селе Хрущевка под Липецком столкнулись ВАЗ и Форд

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу 12 мая под Липецком в селе Хрущевка столкнулись ВАЗ и «Форд». Авария произошла в районе школы, рядом с надземным пешеходным переходом. По предварительным данным, водитель отечественной машины пересек сплошную и выехал на встречную полосу. В это время с второстепенной дороги стартовала иномарка. ВАЗ врезался в легковушку.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, в ДТП никто не пострадал. На нарушителя Правил дорожного движения составили административный протокол. Материалы дела направят в суд. Там решат, какое наказание получит липчанин – штраф или лишение прав.

Напомним, в четверг 11 мая в Добринском районе перевернулась «Лада-Калина». 46-летнего автомобилиста, который не справился с управлением, госпитализировали.