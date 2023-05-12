В Липецке на водителя «Хендай» завели уголовное дело после смертельного ДТП с велосипедистом

В Липецке завели уголовное дело по факту смертельного ДТП с велосипедистом Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завели уголовное дело на 29-летнего водителя «Хендай», который сбил велосипедиста. ДТП случилось 2 мая на 47 километре трассы Хлевное-Липецк. Автомобилист наехал на 58-летнего мужчину на велосипеде. От полученных травм несчастный скончался на месте.

Действия водителя иномарки квалифицировали по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 10 мая в Липецке с высоты упал 30-летний житель Лебедяни. Несчастье случилось в районе улицы Терешковой. Мужчина рухнул с 4 этажа дома. Его доставили в больницу. В причинах произошедшего разбираются сотрудники отдела полиции №8. Подробности здесь.