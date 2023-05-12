Ковчег с мощами Георгия Победоносца доставят в Собор Рождества Христова в Липецк 15 мая

В Липецке пробудут мощи Святого Георгия Победоносца 15 и 16 мая Фото: Алина ПАЛАГИНА

Утром понедельника, 15 мая, в Липецк привезут мощи и икону Святого Георгия Победоносца. Ковчег доставят в 8:30 в Собор Рождества Христова.

– Епископ Усманский Евфимий в сослужении благочинных епархии совершат Божественную Литургию, – написали в социальных сетях Христорождественского кафедрального собора.

После Литургии священнослужители и прихожане совершат Крестный ход. Мощи пробудут в областном центре два дня – 15 и 16 мая. Православные верующие смогут поклониться мощам с семи утра до семи вечера.

Напомним, 9 мая в Липецк привезли святые мощи Блаженной Старицы Матроны Московской. До 21 мая липчан ждут в соборе с утра до вечера без перерывов. Подробности можно найти по ссылке.