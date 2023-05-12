21-летний рецидивист и подросток ограбили мужчину на улице Плеханова в Липецке

В Липецке двое молодых людей напали на мужчину Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке утром 2 мая подросток и рецидивист ограбили мужчину. В районе улицы Плеханова на липчанина напали двое молодых людей. Они отобрали рюкзак, в котором находились сотовый телефон, банковские карты, документы и 3 800 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили подозреваемых. Ими оказались ранее судимый за кражу 21-летний безработный и подросток. Последнего поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание по статье – до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что в 2024-2025 годах в областном центре планируют капитально отремонтировать четыре школы. Масштабная модернизация пройдет в учебных заведениях №6, №54, №63 и №70.