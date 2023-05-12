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НовостиОбщество12 мая 2023 11:24

238 млн рублей из федерального бюджета получат производители зерна в Липецкой области

12,5 миллионов выделят из областной казны
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области выращивающие зерно аграрии получат 250,5 миллионов рублей

В Липецкой области выращивающие зерно аграрии получат 250,5 миллионов рублей

Фото: Архив "КП"

Аграрии в Липецкой области получат 250,5 миллиона рублей. Деньги направят на поддержку производителей зерна, сообщает пресс-служба регионального правительства. Из федерального бюджета выделят 238 миллионов, а из областной казны – 12,5.

Таким образом работникам сельского хозяйства компенсируют около 50% затрат на выращивание и переработку пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Всего Правительство РФ вложит 10 миллиардов. Средства перечислят аграриям в 65 регионах страны.

Напомним, Липецкая область планирует первой внедрить беспилотные авиационные системы в сельское хозяйство. Дроны смогут обрабатывать поля удобрениями, следить за урожаем и распылять средство от насекомых и жуков. Современные технологии облегчат работу аграриев.