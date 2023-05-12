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НовостиОбщество12 мая 2023 12:15

Молодые режиссеры приедут в Липецк на театральную лабораторию китайской драматургии

Мероприятие пройдет с 15 по 20 мая в театре Толстого
Алина ПАЛАГИНА
В Липецком театре Толстого пройдет режиссерская лаборатория китайской драматургии с 15 по 20 мая

В Липецком театре Толстого пройдет режиссерская лаборатория китайской драматургии с 15 по 20 мая

Фото: Архив "КП"

С 15 по 20 мая в Липецком театре Толстого пройдет масштабное мероприятие – первая лаборатория китайской драматургии XX-XXI веков. В областном центре соберутся молодые режиссеры со всей России, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В проекте задействуют студентов ГИТИС – будущих продюсеров, театроведов, режиссеров и артистов музыкального театра. Участники проведут творческий эксперимент, который раскроет межкультурное взаимодействие стран. Кураторами стали доцент Российского института театрального искусства Екатерина Морозова и театровед Александр Вислов.

Напомним, 9 июня актеры театра Толстого покажут спектакль «Русский роман» на международном фестивале «У Троицы». Выступления пройдут в Сергиевом Посаде.