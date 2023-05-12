В Липецке осудят мужчину, который ранил гостя ножом и выстрелил в него из пистолета Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке за покушение на убийство будут судить 38-летнего мужчину. По данным следствия, ночью 24 октября 2022 года пьяный липчанин в своей квартире на Свиридова поругался с 32-летним гостем. Злодей ударил его ножом в ногу, а после выстрелил из пневматического пистолета в грудь.

Каким-то чудом мужчине удалось сбежать от негостеприимного хозяина. Он добрался до больницы. Эксперты оценили причиненный ему вред, как тяжкий и опасный для жизни человека.

- Следствие считает, что обвиняемому не удалось реализовать умысел на убийство, так как потерпевший выбежал из квартиры, спустившись на лифте, покинул многоэтажный дом, - прокомментировали в пресс-службе регионального СКР.

Липчанин не признал вину. Его доводы опровергли собранным доказательствами, в том числе показаниями свидетелей. Уголовное дело направили в суд.