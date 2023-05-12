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НовостиОбщество12 мая 2023 16:35

Прокуратура проверит жалобы на затопленный мост в селе Ольховец Липецкой области

Правоохранители оценят, насколько своевременно приняли меры по ремонту
Алина ПАЛАГИНА
Региональная прокуратура поручила коллегам в Лебедянском районе проверить мост в селе Ольховец

Региональная прокуратура поручила коллегам в Лебедянском районе проверить мост в селе Ольховец

Фото: Пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Прокуратура Липецкой области поручила коллегам в Лебедянском районе проверить жалобы на затопленный мост в селе Ольховец. Ранее lipetsk.kp.ru уже писала о беспокойствах местных жителей.

В социальных сетях выложили видео с разрушенной во время паводка переправой. Мост соединяет Ольховец с поселком Тихий Дон, в котором на постоянной основе живут четыре семьи. По словам автора ролика, глубина течения составляет более полуметра. Проехать на машине или перейти пешком – практически невозможно.

Глава Лебедянского района заверил, что ремонтные работы на мосту начнутся на этой неделе. Пока жители могут добраться до города альтернативным маршрутом.

Правоохранители оценят, насколько своевременно приняли меры. Также сотрудники проверят содержание переправы.