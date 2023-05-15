Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2023 9:12

В Липецке областную научную библиотеку отремонтируют к октябрю за 40 миллионов рублей

Специалисты обновят крышу и фасад здания, а также смонтируют вечернюю подсветку
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке отремонтируют областную научную библиотеку

В Липецке отремонтируют областную научную библиотеку

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке ремонтируют здание областной универсальной научной библиотеки. Работы обойдутся почти в 40 миллионов рублей из регионального бюджета. Кстати, это первый капремонт за 60 лет существования библиотеки.

Как сообщили в пресс-службе областного управления культуры и туризма, работы планируют завершить к октябрю. Специалисты обновят входные группы, крышу и фасад здания. Также они смонтируют вечернюю подсветку.

Во время ремонта библиотека продолжит работать. Липчане смогут пользоваться ее услугами по привычному графику.

Напомним, что на этой неделе подрядчик должен восстановить пешеходную зону моста через Каменный Лог. В пятницу на тротуаре появилась яма. Место провала огородили сигнальными лентами.