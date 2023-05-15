В Липецке областную научную библиотеку отремонтируют к октябрю за 40 миллионов рублей

В Липецке отремонтируют областную научную библиотеку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке ремонтируют здание областной универсальной научной библиотеки. Работы обойдутся почти в 40 миллионов рублей из регионального бюджета. Кстати, это первый капремонт за 60 лет существования библиотеки.

Как сообщили в пресс-службе областного управления культуры и туризма, работы планируют завершить к октябрю. Специалисты обновят входные группы, крышу и фасад здания. Также они смонтируют вечернюю подсветку.

Во время ремонта библиотека продолжит работать. Липчане смогут пользоваться ее услугами по привычному графику.

Напомним, что на этой неделе подрядчик должен восстановить пешеходную зону моста через Каменный Лог. В пятницу на тротуаре появилась яма. Место провала огородили сигнальными лентами.