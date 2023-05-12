В Липецке провалился асфальт на тротуаре моста через Каменный Лог по улице Терешковой

В Липецке на тротуаре моста на Терешковой появилась яма Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту пятницу, 12 мая, на тротуаре моста через Каменный Лог по улице Терешковой в Липецке появилась яма. Асфальт провалился по направлению от железнодорожного вокзала к Центральному рынку, сообщает пресс-служба мэрии.

В «112» позвонили горожане. На место приехали сотрудники управления главного смотрителя, ресурсоснабжающих организаций и правоохранители. Специалисты узнают, в чем причина провала, после обследования.

Подрядчик, который ремонтировал мост в прошлом году, начнет восстанавливать пешеходную зону на следующей неделе. Пока яму огородили сигнальной лентой. После здесь поставят пластиковые блоки. Липчан просят внимательно проходить по разрушившемуся участку.

Напомним, прокуратура Лебедянского района проверит информацию о затопленной переправе в селе Ольховец.