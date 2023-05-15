Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2023 13:38

В Липецке осудят главного инженера фирмы за смерть 19-летнего студента при обвале грунта

Следствие считает, что он нарушил требования техники безопасности
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке за смерть 19-летнего студента при обвале грунта осудят главного инженера фирмы

В Липецке за смерть 19-летнего студента при обвале грунта осудят главного инженера фирмы

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецке будут судить главного инженера фирмы, выполнявшей работы у спорткомплекса ЛГТУ, где 19-летнего студента завалило землей. По данным следствия, днем 5 ноября 2022 года технический руководитель нарушил требования техники безопасности, из-за чего и обвалился грунт. В это время в траншее на глубине 3,5 метра находился парень. Он работал в организации по договору подряда. Несчастный скончался от асфиксии еще до приезда скорой.

- В ходе следствия установлено, что обвал грунта произошел в результате несоблюдения требований к устройству траншей с откосами, крутизна которых не соответствовала проектной документации и нормативам, - прокомментировали в пресс-службе регионального СКР.

Действия главного инженера квалифицировали по ч.2 ст.216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы. Дело направили в суд.