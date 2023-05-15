В Липецке осудят главного инженера фирмы за смерть 19-летнего студента при обвале грунта

В Липецке за смерть 19-летнего студента при обвале грунта осудят главного инженера фирмы Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецке будут судить главного инженера фирмы, выполнявшей работы у спорткомплекса ЛГТУ, где 19-летнего студента завалило землей. По данным следствия, днем 5 ноября 2022 года технический руководитель нарушил требования техники безопасности, из-за чего и обвалился грунт. В это время в траншее на глубине 3,5 метра находился парень. Он работал в организации по договору подряда. Несчастный скончался от асфиксии еще до приезда скорой.

- В ходе следствия установлено, что обвал грунта произошел в результате несоблюдения требований к устройству траншей с откосами, крутизна которых не соответствовала проектной документации и нормативам, - прокомментировали в пресс-службе регионального СКР.

Действия главного инженера квалифицировали по ч.2 ст.216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы. Дело направили в суд.