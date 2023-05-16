24,5 километра теплосетей отремонтируют к отопительному сезону в центре Липецка

В Липецке на улице Гагарина обновят 24,5 километра теплосетей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке к отопительному сезону обновят 24,5 километра труб теплосетей на улице Гагарина. Тепловую магистраль отремонтируют от котельной «Привокзальная» до «Гагаринского коллектора».

Работы начались в прошлом году. Специалисты улучшили магистральный трубопровод, сообщает пресс-служба липецкого филиала «Квадра». После завершения реконструкции более 150 многоквартирных домов в центре города обеспечат надежным отоплением.

Напомним, в Усманском районе Липецкой области продолжают обновлять сети водоснабжения. В селе Куликово за три месяца специалисты проложили три километра водопровода и пробурили одну из скважин. Осталось установить оставшиеся два километра труб и сделать вторую скважину. После работ питьевая вода появится в домах 1300 местных жителей.