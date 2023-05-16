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НовостиПроисшествия16 мая 2023 9:17

Под Липецком осудят 62-летнего мужчину, зарезавшего тестя ножом

Жителю Чаплыгинского района грозит до 15 лет тюрьмы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком осудят 62-летнего мужчину, зарезавшего тестя ножом

Под Липецком осудят 62-летнего мужчину, зарезавшего тестя ножом

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить 62-летнего мужчину. Его обвиняют в убийстве тестя – ч.1 ст.105 УК РФ. Максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы.

Следствие установило, что днем 19 февраля житель Чаплыгинского района находился в частном доме села Дубовое. Он поругался с родственником и 17 раз ударил его ножом в грудную клетку. 76-летний мужчина скончался.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, злодей признал вину частично, выдвинув свою версию произошедшего. Следователь и криминалист собрали доказательства, которые опровергают слова обвиняемого. Теперь разобраться в обстоятельствах дела предстоит суду.

Напомним, что в Липецке рецидивист украл самокат ребенка и отдал его своему сыну. Подробности здесь.