В Липецкой области планируют штрафовать частников и бизнесменов за мусор на территории

В Липецкой области предложили штрафовать жителей домов за неубранную прилегающую территорию Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области депутаты предложили штрафовать бизнесменов и жителей частного сектора за мусор на прилегающей территории. Нередко предприниматели отказываются убирать принадлежащие им участки возле торговых точек. А некоторые липчане не следят за чистотой вокруг дома.

Денежное наказание поможет навести порядок. Нарушителей ждут штрафы или предупреждения, сообщает пресс-служба Облсовета. Профильный комитет поддержал подобную меру. Окончательно решение примут на сессии 25 мая.

Жителей региона планируют штрафовать от 500 до 3 000 рублей, должностные лица – от 5 000 до 7 000 рублей и организации – от 7 000 до 10 000. Нововведения не затронут жильцов многоквартирных домов.

Напомним, в областном центре управляющей компании грозит до 250 тысяч штрафа за заваленные мусором контейнеры.