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НовостиОбщество16 мая 2023 14:54

Посылки до 10 кг в зону СВО бесплатно отправляют почтовые отделения Липецкой области

Количество отравлений не ограничивают
Алина ПАЛАГИНА
Жители Липецкой области могут бесплатно отправить посылку бойцам СВО

Жители Липецкой области могут бесплатно отправить посылку бойцам СВО

Фото: Архив "КП"

С 1 мая почтовые отделения Липецкой области бесплатно отправляют посылки бойцам в зону СВО. Единственное, они не должны весить более 10 килограмм, сообщает пресс-служба мэрии. Липчане могут передать столько посылок, сколько захотят – количество не ограничивают.

Жители должны приносить отправление в открытом виде. Сначала посылки поступают в московский логистический центр Почты. Затем их передают сотрудникам Министерства обороны, которые доставят вещи адресатам.

За дополнительной информацией обращайтесь в контакт-центр Почты России по номеру: 8-800-100-00-00. Диспетчеры уточнят правила бесплатной отправки.

Напомним, в регионе липецкие и московские стоматологи бесплатно провели четыре операции для участников спецоперации и их родственников. Врачи вставили зубные и челюстные имплантаты двум бойцам, а также маме и вдове погибших на СВО военнослужащих.