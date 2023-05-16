Посылки до 10 кг в зону СВО бесплатно отправляют почтовые отделения Липецкой области

Жители Липецкой области могут бесплатно отправить посылку бойцам СВО Фото: Архив "КП"

С 1 мая почтовые отделения Липецкой области бесплатно отправляют посылки бойцам в зону СВО. Единственное, они не должны весить более 10 килограмм, сообщает пресс-служба мэрии. Липчане могут передать столько посылок, сколько захотят – количество не ограничивают.

Жители должны приносить отправление в открытом виде. Сначала посылки поступают в московский логистический центр Почты. Затем их передают сотрудникам Министерства обороны, которые доставят вещи адресатам.

За дополнительной информацией обращайтесь в контакт-центр Почты России по номеру: 8-800-100-00-00. Диспетчеры уточнят правила бесплатной отправки.

Напомним, в регионе липецкие и московские стоматологи бесплатно провели четыре операции для участников спецоперации и их родственников. Врачи вставили зубные и челюстные имплантаты двум бойцам, а также маме и вдове погибших на СВО военнослужащих.