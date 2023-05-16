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НовостиОбщество16 мая 2023 15:10

Особый противопожарный режим продолжит действовать в лесах Липецкой области до 30 июня

Нарушителям грозят штрафы
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области ввели особый противопожарный режим с 16 мая по 30 июня 2023 года

В Липецкой области ввели особый противопожарный режим с 16 мая по 30 июня 2023 года

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

С 16 мая по 30 июня в лесах Липецкой области продолжит действовать особый противопожарный режим. Липчане не должны разводить костры, жечь сухую траву и мусор, сообщает пресс-служба регионального правительства. Разжигать мангалы на природе тоже не следует.

В этот период жителям грозят большие штрафы. Граждане заплатят за нарушение от 40 до 50 тысяч рублей, должностные лица – от 60 до 90 тысяч, а юридические лица – от 600 тысяч до миллиона рублей.

Сотрудники Лесопожарного центра работают круглосуточно. Сообщить о лесных возгораниях можно по номерам: 8 (4742) 78-72-97, 9-920-517-94-00, 8-800-100-94-00.

Напомним, особый противопожарный режим уже вводили в регионе с 14 апреля. Тогда запрет на разведение открытого огня действовал до 10 мая.