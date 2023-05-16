В Липецке спасатели вытащили водяного ужа, который месяц прятался в машине горожанина

Спасатели поймали змею, заползшую в машину липчанина месяц назад Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В минувший понедельник, 15 мая, на улице Ленина в Липецке спасатели ловили змею. Водяной уж прятался в машине горожанина около месяца. Рептилия заползла в салон, когда мужчина ездил на рыбалку в Астраханскую область. Вероятно, тайный пассажир решил показаться из-за голода.

У специалистов не сразу получилось вытащить беглянку, сообщает пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС. Пришлось выжидать момент, когда уж снова выползет. Змею выпустили у реки Воронеж.

Напомним, 6 мая спасатели помогли 13-летнему подростку, в палец которого впилась пружина от старого дивана. Также сотрудники достали овчарку, которая провалилась в колодец глубиной в 2,5 метра.