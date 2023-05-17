15-летняя пассажирка мопеда пострадала в ДТП в Данкове Липецкой области

Два подростка на мопеде попали в ДТП в Данкове Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувший вторник, 16 мая, в Данкове Липецкой области произошло ДТП. Два подростка ехали на мопеде по улице Чапаева.16-летний парень не справился с управлением и съехал на обочину. Пострадала 15-летняя пассажирка. Школьницу увезли на скорой, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За сутки в регионе водители нарушили ПДД 4 660 раз. Инспекторы поймали десять пьяных автомобилистов. 71 липчанин ехал без ремня безопасности. Нарушителей привлекли к административной ответственности. Дорожные камеры записали 4 288 случаев, когда автолюбители превышали скорость, выезжали на встречку и парковались в неположенных местах.

Напомним, 26-летний парень украл у деревенской жительницы двух ягнят. 60-летняя хозяйка обратилась в полицию.