Студентов и преподавателей ЛГТУ эвакуировали из-за угрозы минирования

с официального сайта ФГБОУ ВО «ЛГТУ» Фото: с сайта

В эту среду, 17 мая, студентов и преподавателей Липецкого государственного технического университета вновь эвакуировали. Вузу продолжают присылать сообщения о минировании.

– Объявлена эвакуация из университета, – написали в социальных сетях ЛГТУ. – Это не учебная тревога!

На месте работают сотрудники спецслужб. О том, когда можно будет вернуться в здание и возобновить пары, сообщат позже.

Напомним, в конце прошлого месяца университет эвакуировали четыре дня подряд – с 25 по 28 апреля. К счастью, специалисты не находили никаких взрывных устройств в ЛГТУ.

Вуз решили перевести на дистанционное обучение со 2 по 10 мая. Позже в официальной группе опубликовали приказ о продлении – студенты продолжили заниматься удаленно до 12 мая.