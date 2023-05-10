В ЛГТУ продлили дистанционное обучение до 12 мая

с официального сайта ФГБОУ ВО «ЛГТУ» Фото: с сайта

В эту среду, 10 мая, в официальной группе ЛГТУ опубликовали приказ о продлении дистанционного обучения. Студенты липецкого технического университета продолжат заниматься удаленно до 12 мая включительно. Преподаватели будут проводить пары по расписанию.

Контролировать процесс должны директора институтов, руководитель университетского колледжа, деканы факультетов и заведующие кафедрами.

Напомним, во вторник, 25 апреля, вуз эвакуировали из-за угрозы минирования. Подобные сообщения повторились 26, 27 и 28 апреля. Сотрудники спецслужб четыре дня подряд проверяли здание. К счастью, взрывных устройств не нашли, и все смогли вернуться к занятиям и работе. Позже университет перевели на дистант – со 2 по 10 мая. Также добавим, что за заведомо ложные сообщения о минировании грозит уголовная статья.