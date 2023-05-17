Страховая фирма водителя заплатит за сбитую в Липецке косулю 40 тысяч рублей

Водитель насмерть сбил косулю в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура проверила случай с гибелью животного. Водитель сбил косулю на седьмом километре дороги от ЛТЗ до НЛМК.

По закону животные на территории Российской Федерации принадлежат государству. У автомобилиста действовала страховка, поэтому материальный ущерб возмещает его компания. Страховая фирма должна заплатить 40 тысяч рублей.

Однако организация не перечислила деньги. Правоохранители направили в суд иск о взыскании средств, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В последнее время участились случаи гибели диких животных в Становлянском районе на трассе «Дон». Стражи порядка также организовали проверку.

Напомним, в деревне Екатериновка безработный рецидивист залез в сарай 60-летней женщины и украл двух ягнят.