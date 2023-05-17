Из-за ремонта теплотрассы ограничат движение на улице 3 Сентября в Липецке с 18 мая

В Липецке частично перекроют движение на улице 3 Сентября Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 18 мая, в Липецке ограничат движение по улице 3 Сентября. Специалисты начнут ремонтировать теплотрассу, сообщает пресс-служба мэрии.

Проезд перекроют от перекрестка улиц 3 Сентября и Ильича до перекрестка 3 Сентября со Студенческой. Водителям предложили объезжать закрытый участок по Волгоградской. Горожанам приносят извинения за возникшие неудобства и просят с пониманием отнестись к временным трудностям.

Напомним, к началу отопительного сезона в центре Липецка обновят 24,5 километра теплосетей. Трубы заменят от котельной «Привокзальная» до «Гагаринского коллектора». Работы начались еще в прошлом году. После завершения ремонта бесперебойным отоплением обеспечат более 150 многоэтажных домов – около 20 тысяч горожан.