Алкоголь запретят продавать из-за школьных последних звонков 23 мая в Липецке

23 мая в Липецке ограничат продажу алкоголя Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 23 мая, в Липецке запретят продавать алкоголь. Причина – в последних звонках. В этот день проведут мероприятия для выпускников 9 и 11 классов, сообщает пресс-служба мэрии.

Подростки будут праздновать окончание школы. Продажу спиртного ограничат в соответствии с законом «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области».

Напомним, в грядущую среду, 18 мая, частично перекроют движение на улице 3 Сентября. Все дело в том, что специалисты будут ремонтировать теплосети.

Машины не смогут проехать от перекрестка улиц 3 Сентября и Ильича до перекрестка 3 Сентября и Студенческой. Водителям предложили альтернативный маршрут – объехать перекрытый участок по Волгоградской.