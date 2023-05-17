Артиллерийский снаряд на 122 мм времен ВОВ взорвали на полигоне в Липецком районе

В Липецком районе уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны Фото: УГПСС Липецкой области

Специалисты нашли на поле в селе Архангельское Елецкого района 122-миллиметровый артиллерийский снаряд. Днем этой среды, 17 мая, боеприпас времен Великой Отечественной войны вывезли на специализированный полигон в Липецком районе, сообщает пресс-служба регионального УГПСС. Там сотрудники взорвали снаряд.

Сотрудники УГПСС вывезли снаряд на полигон Фото: УГПСС Липецкой области

Напомним, неделю назад, 10 мая, спасатели уничтожили 82-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной. Боеприпас пролежал в земле около 80 лет. Снаряд ликвидировали на полигоне.

Ранее, 3 мая, в этом же районе специалисты взорвали 11 минометных мин и три ручные гранаты. Опасные устройства нашли местные жители в деревне Михайловка.

Также добавим. что в случае обнаружения взрывоопасного предмета необходимо позвонить в «112». Не следует близко подходить к снаряду, а тем более трогать.