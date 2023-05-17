Свет отключат на десяти улицах Липецка и в садоводчестве «Речное» в четверг 18 мая

18 мая электричество отключат на 10 улицах областного центра Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 18 мая, в Липецке отключат электричество на десяти улицах. Также без света останутся несколько домов в садоводчестве «Речное». Рабочие будут ремонтировать электросети, сообщает пресс-служба мэрии.

Лампочки погаснут с девяти утра до пяти вечера на улицах Ново-Весовая, 17, 33; Ударников, 36, 36а; Баженова; Баумана; переулок Лунный, 2, 4; Рассветная; Сокольская; СНТ «Речное», 561, 568, 572; Дальняя, 15; Мирная, 34 и Рябиновая.

Липчане могут узнать дополнительную информацию в «Россети Центр» по номеру: 8-800-220-0-220. Звонки бесплатны. Диспетчеры контакт-центра отвечают круглосуточно.

Напомним, в этот же день в областном центре перекроют холодную воду на 11 улицах. Ознакомиться с точными адресами отключения можно по ссылке.