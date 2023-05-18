Из горящей девятиэтажки на Космонавтов в Липецке спасли 5 жильцов, 30 человек эвакуировали

Девять пожарных машин тушили горящую девятиэтажку на Космонавтов в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ночью минувшей среды, 17 мая, в Липецке на улице Космонавтов вспыхнул девятиэтажный дом №5/1. Пожарных вызвали в 23:48. На место происшествия приехали девять расчетов МЧС и две автолестницы. Пламя захватило пять квартир.

Из горящего здания эвакуировали 30 человек. Пятерых жильцов спасли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. К счастью, обошлось без несчастных случаев.

В одной квартире пострадала внутренняя отделка площадью в 21 квадрат, полностью сгорел балкон на шести квадратах. Также огонь уничтожил балконы в трех других квартирах, а в пятой – повредил внутреннюю отделку на площади в один квадрат.

Напомним, во вторник, 16 мая, в Грязях эвакуировали трех человек во время пожара в трехэтажном доме.