Два пожарных расчета тушили горящий тягач «Вольво» с прицепом на трассе М4 под Липецком

На платном участке трассы М4 сгорел грузовик Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Утром минувшей среды, 17 мая, в Елецком районе Липецкой области случился пожар. На платном участке трассы М4 «Дон» загорелся тягач «Вольво» 2013 года выпуска.

Грузовик тушили два расчета МЧС. В автомобиле сгорели узлы и агрегаторы по всей площади. Также пламя задело прицеп на 14 квадратных метрах. Водитель не пострадал.

Тягач тушили два расчета МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В тот же день в Чаплыгине на улице Свободы вспыхнула трехэтажная школа №1 площадью в 1 500 квадратов. На место происшествия прибыли восемь пожарных расчетов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. В подвале столовой сгорел мусор на площади в пять квадратов. Пострадавших нет.

Напомним, из горящей девятиэтажки на улице Космонавтов в Липецке спасли пять человек, еще 30 – эвакуировали.