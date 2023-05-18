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НовостиОбщество18 мая 2023 10:24

Дороги площадью в 4,5 тыс квадратов отремонтируют на трех улицах Дачного в Липецке

Специалисты работают на улицах Зорге, Дачная и Олимпийская
Алина ПАЛАГИНА
В микрорайоне Дачный ремонтируют дорогу методом «больших карт»

В микрорайоне Дачный ремонтируют дорогу методом «больших карт»

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке дорожный ремонт «большими картами» проводят в микрорайоне Дачный. Специалисты работают на трех улицах – Зорге, Дачная и Олимпийская. Сотрудники срезают изношенное покрытие и укладывают новый асфальт, сообщает пресс-служба мэрии. Общая площадь ремонта составит 4,5 тысяч квадратных метров.

В 2023 году планируют применить такой же метод на Московской, Водопьянова и в Студенческом городке. Также рабочие отремонтируют дорогу у Областной детской больницы и на пересечении улиц Монтажников и Юношеская.

Напомним, в частном секторе Сокола на Семенова-Тян-Шанского практически восстановили проезд. Специалисты обновили асфальт на площади в четыре тысячи квадратов. Также на улице Пожарского сотрудники управления установили локальную ливневку. Больше во время дождей огромные лужи не появятся.