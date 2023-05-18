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НовостиОбщество18 мая 2023 11:10

На помощь СВО Липецкая область выделила два миллиарда рублей

В сумму входят как бюджетные деньги, так и пожертвования жителей
Алина ПАЛАГИНА
На поддержку СВО Липецкая область направила 2 млрд рублей

На поддержку СВО Липецкая область направила 2 млрд рублей

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот четверг, 18 мая, губернатор Липецкой области выступил с отчетом за 2022 год. Игорь Артамонов рассказал, сколько средств выделил регион на поддержку СВО.

Всего на помощь бойцам направили два миллиарда рублей. В сумму входят бюджетные деньги, пожертвования жителей и бизнесменов. В зону спецоперации доставили более 300 тонн гуманитарного груза, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также специалисты Липецкой области ремонтируют дома, учреждения культуры и образования в Володарском районе и Мариуполе. Строители восстанавливают 24 многоэтажки, детский сад, школу и технический лицей.

Напомним, в областном центре планируют реконструкцию санатория. В обновление «ЛипецкКурорта» вложат более двух миллиардов.