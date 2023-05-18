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НовостиОбщество18 мая 2023 12:10

Жителям Липецка показали, как будет выглядеть школа на 1500 детей в микрорайоне Звездный

Архитекторы решили сделать остекленные фасады
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке построят школу имени Циолковского в микрорайоне Звездный

В Липецке построят школу имени Циолковского в микрорайоне Звездный

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В этот четверг, 18 мая, во время ежегодного отчета губернатор Липецкой области показал, как будет выглядеть новая школа в микрорайоне Звездный. Архитекторы решили сделать остекленные фасады. Лицевую часть украсят звездами – в пресс-службе правительстве постройку назвали «космической». Школа будет носить имя ученого Константина Циолковского.

Главным визуальным решением стал остекленный фасад

Главным визуальным решением стал остекленный фасад

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Напомним, учреждение планируют построить в 2024 году. В нем смогут учиться 1500 детей. В здании разместят 60 классов. Подрядчик сделает спортивный и актовый залы, научную лабораторию и творческую комнату.

Также к 1 сентября следующего года должна заработать школа в микрорайоне Елецкий, которую смогут посещать 1220 учеников.