42-летний мужчина погиб после падения с пятого этажа дома на Московской в Липецке

В Липецке погибли двое мужчин после падения с многоэтажек Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот четверг, 18 мая, около четырех часов дня в Липецке произошла трагедия. 42-летний мужчина выпал из окна пятого этажа дома №15 на улице Московская. Горожанин погиб, сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе УМВД по Липецкой области. На место выехала оперативно-следственная группа.

Вечером минувшей среды, 17 мая, в областном центре на Зои Космодемьянской возле дома №4а обнаружили труп 31-летнего липчанина. По предварительным данным, мужчина упал с 13 этажа.

Напомним, 16 мая несчастный случай произошел на улице Катукова в Липецке. Из окна восьмого этажа выпал 15-летний подросток. Информацию передали в отделение полиции №2. Школьник погиб. Обстоятельства выясняют следователи регионального СУ СКР.