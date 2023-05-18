Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 мая 2023 14:53

42-летний мужчина погиб после падения с пятого этажа дома на Московской в Липецке

Трагедия произошла 18 мая
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке погибли двое мужчин после падения с многоэтажек

В Липецке погибли двое мужчин после падения с многоэтажек

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот четверг, 18 мая, около четырех часов дня в Липецке произошла трагедия. 42-летний мужчина выпал из окна пятого этажа дома №15 на улице Московская. Горожанин погиб, сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе УМВД по Липецкой области. На место выехала оперативно-следственная группа.

Вечером минувшей среды, 17 мая, в областном центре на Зои Космодемьянской возле дома №4а обнаружили труп 31-летнего липчанина. По предварительным данным, мужчина упал с 13 этажа.

Напомним, 16 мая несчастный случай произошел на улице Катукова в Липецке. Из окна восьмого этажа выпал 15-летний подросток. Информацию передали в отделение полиции №2. Школьник погиб. Обстоятельства выясняют следователи регионального СУ СКР.