15-летний школьник погиб после падения из окна восьмого этажа на улице Катукова в Липецке

В Липецке 15-летний подросток разбился насмерть после падения из окна восьмого этажа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 16 мая, в Липецке на улице Катукова произошла трагедия. Из окна восьмого этажа выпал 15-летний школьник. Подросток погиб.

– Информация о несчастном случае поступил в отдел полиции №2, – сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

На данный момент следователи регионального СУ СК России выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, 19 апреля в областном центре на той же улице Катукова из окна 11 этажа выпал 21-летний студент. Парень разбился насмерть. Правоохранители начали расследование.

Еще ранее, 29 марта, с четвертого этажа дома на улице Ангарская упал 37-летний пьяный липчанин. Мужчина получил несколько травм, но остался жив.