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НовостиОбщество18 мая 2023 15:29

Тепло до +28 и без дождей обещают в Липецкой области в пятницу 19 мая

Днем давление упадет до 751 миллиметра ртутного столба
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области обещают жаркую погоду в пятницу

В Липецкой области обещают жаркую погоду в пятницу

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 19 мая, в Липецкой области ожидают достаточно жаркую погоду и переменную облачность. Дождей синоптики не обещают. В дневное время давление упадет до 751 миллиметра ртутного столба, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ночью столбики термометра покажут от 9 до 14 градусов выше нуля. В темное время суток скорость ветра северной четверти составит от трех до восьми метров в секунду. Днем же воздух прогреется от +23 до +28 градусов. Ветер усилится – 7-12 метров в секунду.

Напомним, в пятницу в областном центре перекроют питьевую воду на восьми улицах. Краны пересохнут в 62 домах. Ознакомиться с точными адресами отключения можно по ссылке.