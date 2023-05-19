Под Липецком спасли 17-летнюю девушку, которой стало плохо во время купания в реке

Сотрудник УГПСС спас девушку, которой стало плохо в воде Фото: УГПСС Липецкой области

В минувший четверг, 18 мая, в Липецкой области предотвратили трагедию. 17-летняя девушка купалась в реке в Усманском районе. В воде она почувствовала себя плохо. Неладное заметил капитан-механик УГПСС и поспешил на помощь.

Специалист успел спасти девушку, сообщает пресс-служба регионального управления государственной противопожарной спасательной службы. Жительницу Усманского района увезли на скорой.

Напомним, 15 мая сотрудники ГО и ЧС достали водяного ужа из машины липчанина. Змея пряталась в салоне около месяца. По словам мужчины, рептилия заползла в автомобиль во время рыбалки в Астаханской области. Спасателям пришлось некоторое время ждать, пока пугливая гостья выползет из укрытия.