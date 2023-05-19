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НовостиПроисшествия19 мая 2023 7:30

45-летний водитель «БМВ» разбился насмерть в Измалковском районе Липецкой области

Мужчина не справился с управлением
Алина ПАЛАГИНА
Мужчина за рулем иномарки погиб в ДТП

Мужчина за рулем иномарки погиб в ДТП

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувший четверг, 18 мая, в Измалковском районе Липецкой области произошло смертельное ДТП. Около полудня водитель «БМВ» ехал по дороге из Афанасьево в Измалково и не справился с управлением, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Машина вылетела на обочину. Автомобилист погиб.

За сутки в регионе липчане нарушили правила дорожного движения 4 623 раза. Инспекторы привлекли к административной ответственности 11 пьяных водителей, 46 – за езду без ремня безопасности. Камеры записали 4 319 случаев, когда автолюбители превышали скорость, выезжали на встречку и неправильно парковались.

Напомним, 17 мая на улице Космонавтов в Липецке 57-летний мужчина за рулем «Джили» сбил пожилую горожанку. 65-летняя пенсионерка получила травмы.