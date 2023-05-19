Три пассажира ГАЗа пострадали в ДТП с «Рено» на трассе М4 в Липецкой области

В аварии с ГАЗом и Рено пострадали три человека в Липецкой области Фото: Алина ПАЛАГИНА

Вечером минувшего четверга, 18 мая, на трассе М4 «Дон» Липецкой области произошло ДТП с пострадавшими. 29-летний водитель ГАЗа столкнулся с «Рено». Иномарка ехала с прицепом. За рулем французского авто сидел 36-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В результате аварии травмы получили три пассажира ГАЗа.

Тем же вечером в областном центре на площади Заводская 23-летний водитель «ВАЗ-2114» не удержал управление. Машина врезалась в бетонное ограждение. Пострадала 21-летняя пассажирка. Медики оказали девушке помощь и отпустили домой.

Напомним, в четверг в ДТП погиб 45-летний водитель «БМВ». Мужчина ехал на дороге Афанасьево – Измалково и не справился с управлением. Автомобиль угодил на обочину.