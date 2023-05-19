Под Липецком недовольная покупательница оскорбила продавца и получила штраф в 4 тысячи

Прокуратура Елецкого района оштрафовала женщину за оскорбление в магазине Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Елецком районе Липецкой области покупательница обругала сотрудницу магазина. Посетительнице не понравилось обслуживание, поэтому она решила выразить недовольство продавщице, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

При этом, женщина не постеснялась перейти на личности, посыпались нецензурные оскорбления. Поток злословия слышали окружающие.

Работница торговой точки обратилась в прокуратуру. Правоохранители выяснили обстоятельства инцидента. Обидчицу оштрафовали на четыре тысячи рублей по части 1 статье 5.61 КоАП.

Стражи порядка напоминают, за унижение чести и достоинства другого человека гражданам грозит от трех до пяти тысяч рублей, должностным лицам – от 30 по 50 тысяч, юридическим лицам – от 100 до 200 тысяч.

Напомним, бывшего юриста госучреждения обвиняют в получении крупной взятки. Экс-сотрудник получил вознаграждение за бездействие в судебных спорах.