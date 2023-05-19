Опыт работы Липецкой области с семьями бойцов СВО перенимают российские регионы

Социальные кураторы Липецкой области делятся опытом работы с другими регионами Фото: Алина ПАЛАГИНА

Специалисты Липецкой области консультируют социальных кураторов из других регионов России. Коллег интересует липецкий опыт работы с семьями бойцов СВО и внедрение чат-бота «Патронаж».

За советами обращались сотрудники из Воронежа, Иваново и Тамбова, сообщает пресс-служба регионального правительств. Липчане обучили также специалистов в Калуге, Татарстане, Ульяновске, Приморском крае, Севастополе, Ямало-Ненецком автономном округе и Новгородской области.

В Липецкой области кураторы ответили более, чем на 12 тысяч обращений от родственников участников спецоперации. Специалисты продолжают помогать семьям военнослужащих.

Напомним, на помощь СВО регион направил два миллиарда рублей. Бойцам отправили более 300 тонн гуманитарного груза.