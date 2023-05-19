Безработная жительница Липецка украла с детской площадки самокат за 4200 рублей Фото: принтскрин видео.

В Липецке женщина украла у мальчика самокат. В полицию обратился отец ребенка. Он рассказал, что сын играл на детской площадке, оставив средство передвижения без присмотра. Через некоторое время самокат стоимостью 4 200 рублей пропал.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники просмотрели уличные камеры видеонаблюдения и установили подозреваемую. Ею оказалась безработная 37-летняя липчанка. Она забрала самокат и подарила своему ребенку.

Правоохранители изъяли похищенное и вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что это уже не первый случай похищения детских самокатов этой весной. На прошлой неделе рецидивист также забрал с площадки средство передвижения и отдал своему сыну.