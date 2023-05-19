Под Липецком специалиста водоканала оштрафовали на 11 тысяч рублей за загрязнение рек Фото: Юлия КЛЮЕВА

Под Липецком за загрязнение рек Воронеж и Белоколодец оштрафовали районный водоканал. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в 4 квартале 2022 года в сточных водах предприятия выявили превышение ПДК загрязняющих веществ.

На одного из специалистов завели дело по ч.1 ст.8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водный объект». Его оштрафовали на 11 тысяч рублей. Нарушения устранили – вода стала отвечать санитарно-гигиеническим требованиям по химическому составу и свойствам.

Напомним, что в Усманском районе спасли купающуюся в реке девушку. 17-летняя местная жительница почувствовала себя плохо. Неладное заметил капитан-механик УГПСС. Он вытащил несчастную на берег, после чего передал медикам скорой помощи.