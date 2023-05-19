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НовостиПроисшествия19 мая 2023 12:02

Под Липецком специалиста водоканала оштрафовали на 11 тысяч рублей за загрязнение рек

В сточных водах предприятия выявили превышение загрязняющих веществ
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком специалиста водоканала оштрафовали на 11 тысяч рублей за загрязнение рек

Под Липецком специалиста водоканала оштрафовали на 11 тысяч рублей за загрязнение рек

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Под Липецком за загрязнение рек Воронеж и Белоколодец оштрафовали районный водоканал. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в 4 квартале 2022 года в сточных водах предприятия выявили превышение ПДК загрязняющих веществ.

На одного из специалистов завели дело по ч.1 ст.8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водный объект». Его оштрафовали на 11 тысяч рублей. Нарушения устранили – вода стала отвечать санитарно-гигиеническим требованиям по химическому составу и свойствам.

Напомним, что в Усманском районе спасли купающуюся в реке девушку. 17-летняя местная жительница почувствовала себя плохо. Неладное заметил капитан-механик УГПСС. Он вытащил несчастную на берег, после чего передал медикам скорой помощи.