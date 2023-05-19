Жители Липецка выбрали название «Колледж транспорта» для остановки на улице Механизаторов

В Липецке закончилось голосование на переименование остановок по улице Механизаторов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке закончился опрос на новые названия двух остановок по улице Механизаторов. За переименование «Лицея №12» проголосовали 700 жителей, сообщает пресс-служба мэрии.

Около 83% респондентов выбрали вариант «Колледж транспорта». На втором месте расположилось название «Транспортный колледж» – более 10%. И на последнем место находится «Колледж». За него отдали голоса примерно 4% опрошенных.

Также горожане определялись, нужно ли переименовывать остановку «Электрические сети» в «Музей ретротехники». 78% голосующих оказались «за».

Результаты опроса оценит рабочая группа. Затем примут окончательное решение.

Напомним, голосование проходило на сайте «Отрытый Липецк» до 17 мая. Инициативу с новыми названиями проявили активные горожане.