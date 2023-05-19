Житель Липецкой области Алексей Кузьмин погиб 14 мая в ходе СВО

Фото с официальной страницы главы администрации Тербунского района Сергея Барабанщикова Фото: с сайта

Житель Липецкой области погиб при выполнении задач в ходе СВО. 14 мая не стало 36-летнего Алексея Кузьмина из села Урицкое Тербунского района.

- Когда осенью 2022 года объявили частичную мобилизацию, он осознанно отправился выполнять свой воинский долг в зону боевых действий, - написал на своей странице в соцсети глава администрации Тербунского района Сергей Барабанщиков. - Выражаем глубокие, искренние соболезнования семье героя. Разделяем с вами боль и горечь невосполнимой утраты.

Алексея Кузьмина похоронят в родном селе со всеми воинскими почестями. Напомним, что в помощь спецоперации Липецкая область выделила 2 миллиарда рублей. Подробности здесь.