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НовостиОбщество20 мая 2023 9:59

Алексей Костин стал и.о. гендиректора Фонда капитального ремонта Липецкой области

Ранее он занимал должность замначальника регионального управления дорог
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Алексей Костин стал и.о. гендиректора Фонда капитального ремонта Липецкой области

Алексей Костин стал и.о. гендиректора Фонда капитального ремонта Липецкой области

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Алексея Костина назначили исполняющим обязанности гендиректора Фонда капитального ремонта Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Напомним, с ноября 2022 года и.о. руководителя был Роман Сапрыкин. Он продолжит работать в ФКР в должности заместителя генерального директора, курировать основные отделы – капитального ремонта и ПТО.

Алексей Костин родился в 1988 году в Грязинском районе. В 2010 году получил диплом ЛГТУ по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 2017 году окончил магистратуру РАНХиГС – «Юриспруденция и управление».

8 лет работал в фирме Липецкие автобусные линии. Начинал карьеру с должности менеджера по работе с корпоративными клиентами. Дошел до генерального директора. Также был замначальника областного управления дорог и транспорта.