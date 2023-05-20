Алексей Костин стал и.о. гендиректора Фонда капитального ремонта Липецкой области Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Алексея Костина назначили исполняющим обязанности гендиректора Фонда капитального ремонта Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Напомним, с ноября 2022 года и.о. руководителя был Роман Сапрыкин. Он продолжит работать в ФКР в должности заместителя генерального директора, курировать основные отделы – капитального ремонта и ПТО.

Алексей Костин родился в 1988 году в Грязинском районе. В 2010 году получил диплом ЛГТУ по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 2017 году окончил магистратуру РАНХиГС – «Юриспруденция и управление».

8 лет работал в фирме Липецкие автобусные линии. Начинал карьеру с должности менеджера по работе с корпоративными клиентами. Дошел до генерального директора. Также был замначальника областного управления дорог и транспорта.