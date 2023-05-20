Знакомьтесь с неравнодушными людьми и их проектами

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Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце», совместно с ИД «Аргументы и факты» запустил новый спецпроект «Мир неравнодушных людей».

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100 некоммерческих организаций из разных регионов страны. 100 проектов, благодаря которым становится лучше жизнь конкретных людей, сохраняются традиции предков, наши дети развиваются, больные люди получают лечение, а природа – защиту. Все эти проекты какое-то время назад выиграли президентские гранты. Грант дал возможность реализовать идею и заложить базу для её развития.

Проект даёт возможность своими глазам увидеть, чем занимаются НКО, а также познакомиться с представителями этих организаций. О каждом НКО создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.

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Энтузиасты из Ельца построили крепость эпохи Раннего Средневековья и теперь проводят там исторические реконструкции. Увидеть битвы и окунуться в быт той эпохи ежегодно приезжает более 30 тыс. зрителей из разных регионов России.

Около 20 лет назад в Липецкой области образовалась группа людей, увлечённых периодом Раннего Средневековья и историей XVII века. Объединившись, они создали военно-исторический клуб «Копьё», и с 2005 года начали проводить фестивали исторических реконструкций. Долгое время у членов клуба не было для этого какой-то постоянной территории, поэтому мероприятия всегда проходили в разных местах.

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В 2013 году они выбрали точкой своей «дислокации» полигон в Елецком районе. И начали развивать новую площадку, которая представляла из себя огромное поле с перепадами почвы и отсутствием какого-либо подъезда. Со временем здесь возвели крепость Раннего Средневековья, построили смотровые башни – такие, как возводили во времена Древней Руси, выкопали ров и земляной вал, заложили символические камни и накатали дорогу.

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Каждый год в парке проводятся исторические фестивали. Их участники – военно-исторические клубы и одиночные реконструкторы, которые изучают, а затем воспроизводят материальные объекты заявленной исторической эпохи, в том числе коллективы из стран ближнего и дальнего зарубежья. Самый крупный фестиваль, который проводит клуб «Копьё»,— это «Русборг». Он собирает наибольшее количество зрителей, причём гости приезжают из разных уголков страны. Все хотят прочувствовать атмосферу ушедшей эпохи: увидеть средневековый бой, научиться стрелять из лука, попробовать медовуху по старинным рецептам, походить в кольчуге, освоить азы гончарного ремесла и кузнечного дела.

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Фестиваль «Русборг» получил поддержку Фонда президентских грантов. Это позволило членам клуба продолжить строительство крепости. На полученные средства они возвели деревянный частокол, смастерили землянку V-VI веков и деревянный навес, под которым проводят мероприятия в пасмурную погоду.

Кроме этого фестиваля военно-исторический клуб «Копьё» проводит ещё два: «Стрелец» и «Ладейное поле».

Андрей Калинин, руководитель военно-исторического клуба «Копьё»:

«Мы отличаемся от привычных стандартных музеев тем, что гости нашего фестиваля могут лично соприкоснуться с историей: потрогать доспехи, ковать в кузнице, пострелять из лука, метнуть копьё и т.д. Такой формат помогает лучше представить, как жили наши предки. Конечно, мы никогда не сможем воссоздать точную копию прошлой жизни, но этот проект позволяет хотя бы немножко к этому приблизиться.»

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«Главное, что отличает этот проект – эмоциональность и искренность его героев. Видеосюжеты дают возможность почувствовать это и ощутить уважение к ним. Все эти люди, как правило, делают добро тихо, не афишируют свои проекты. Значит, это должны делать мы, потому что они достойны общественного признания и потому что, когда о таких делах рассказывают, сердца зрителей и читателей смягчаются – таким образом добра в мире становится больше», - считает 1-й заместитель генерального директора ИД «АиФ» Марина Мишункина.

Спецпроект «Мир неравнодушных людей» доступен по адресу: https://nko.aif.ru