Знакомьтесь с неравнодушными людьми и их проектами

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Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце», совместно с ИД «Аргументы и факты» запустил новый спецпроект «Мир неравнодушных людей».

100 некоммерческих организаций из разных регионов страны. 100 проектов, благодаря которым становится лучше жизнь конкретных людей, сохраняются традиции предков, наши дети развиваются, больные люди получают лечение, а природа – защиту. Все эти проекты какое-то время назад выиграли президентские гранты. Грант дал возможность реализовать идею и заложить базу для её развития.

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Проект даёт возможность своими глазам увидеть, чем занимаются НКО, а также познакомиться с представителями этих организаций. О каждом НКО создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.

Когда-то на месте археологического парка «Аграмач» было заброшенное поле. Благодаря учёным и историкам оно превратилось в культурно-просветительское место, куда гости приезжают, чтобы прикоснутся к прошлому, поучаствовать в раскопках и просто отдохнуть.

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Одно из самых популярных мест в Елецком районе Липецкой области – археологический парк «Аграмач». Летом здесь открывается детский археологический лагерь: ребята из разных уголков России помогают профессиональным археологам с раскопками и вместе с ними находят исторические артефакты. Круглый год на территории работают гостиница и юрт-отель, куда люди, уставшие от шума большого города, приезжают, чтобы отдохнуть и насладиться красотой первозданной природы.

Но ещё несколько лет назад на этом месте было огромное заброшенное поле. «Потенциал» в нём разглядел историк Александр Голотвин, который устраивал раскопки неподалёку от Ельца, а по выходным ездил смотреть окрестности как турист. Едва заехав в село Аргамач-Пальна, он понял, что нашёл идеальное место для строительства археологического парка и таким образом подарил этому запустевшему месту вторую жизнь. Тем более, что здесь в XIV веке была ставка легендарного Тимура (Тамерлана).

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С территории парка открываются потрясающие панорамы на окрестные поля и реку. Но самое важное и ценное заключается в том, что площадка скрывает большой комплекс исторических памятников от каменного века до Древнерусского государства. Это и позволило Александру реализовать проект увлекательного летнего лагеря для подростков.

Он считает взаимодействие с молодёжью важной и неотъемлемой частью своей деятельности. Помимо лагеря запустил проект «Русская черта», в рамках которого с жителями Липецкой области и сопредельных регионов от 10 до 35 лет, проводится просветительская работа по темам, связанным с историей создания системы оборонительных линий Российского государства XVI–XVII веков.

«Русская черта» получила поддержку Фонда президентских грантов. На полученные деньги на территории археологического парка открылась музейная экспозиция под открытым небом «Стоялый городок» и заработала образовательная школа, где юным исследователям читают лекции по истории и этнографии.

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Александр Голотвин, генеральный директор археологического парка «Аграмач»:

«У нас сложилась модель преподавания истории, нацеленная на изучение Европы. Дети подробно изучают Войну Алой и Белой розы в Британии, Столетнюю войну, личность Жанны д’Арк и других западных героев, но слабо понимают, кто такой Вещий Олег, как была устроена жизнь на Руси и в Золотой Орде в Средние века, против кого сражался Дмитрий Донской и т. д. Но юные граждане страны должны размышлять над очень важными вопросами: как Россия смогла мирным путём объединить такое огромное количество наций и народностей? Почему на протяжении столетий здесь уживаются в мире разные религиозные конфессии?

Об этом в школах и университетах, к сожалению, не рассказывают. Поэтому мы стараемся увлечь наших ребят изучением наших традиций, нашей истории..»

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«Главное, что отличает этот проект – эмоциональность и искренность его героев. Видеосюжеты дают возможность почувствовать это и ощутить уважение к ним. Все эти люди, как правило, делают добро тихо, не афишируют свои проекты. Значит, это должны делать мы, потому что они достойны общественного признания и потому что, когда о таких делах рассказывают, сердца зрителей и читателей смягчаются – таким образом добра в мире становится больше», - считает 1-й заместитель генерального директора ИД «АиФ» Марина Мишункина.

Спецпроект «Мир неравнодушных людей» доступен по адресу: https://nko.aif.ru